Ue, chiederemo chiarimenti alla Libia su Ocean Vicking

(ANSA) - BRUXELLES, 27 MAR - La Commissione Europea chiederà "chiarimenti" alle autorità libiche per quanto riguarda l'attacco al vascello Ocean Vicking da parte della Guardia Costiera libica, così come denunciato da un video di Sea Watch nel corso del weekend. Lo ha detto un portavoce della Commissione, precisando di non voler commentare "l'incidente specifico" e che prima è necessario acquisire informazioni e vedere quale sarà la risposta della Libia. "L'obiettivo dell'Ue è di aiutare i libici a migliorare nelle operazioni di ricerca e soccorso", ha aggiunto il portavoce. (ANSA).