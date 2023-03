Kiev, Leopard schierati su diverse linee fronte da aprile-maggio

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - I carri armati Leopard saranno schierati in diverse sezioni della linea del fronte in Ucraina ad aprile o maggio. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov nel programma 'Ukraina stuudiole' della tv estone Err, come riporta il sito polacco Onet. (ANSA).