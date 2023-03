Humza Yousaf è il nuovo leader in Scozia

E' Humza Yousaf, candidato della continuità, 38 anni non ancora compiuti, il nuovo leader del partito indipendentista scozzese dell'Snp e futuro first minister del governo locale della Scozia. Lo ha annunciato a Edimburgo il vertice dello stesso Snp, rendendo pubblici i risultati del voto tra gli iscritti per decidere della successione a Nicola Sturgeon, dimessasi a sorpresa a febbraio dopo quasi un decennio di leadership quasi incontrastata nell'indocile nazione del nord del Regno Unito. Battute Kate Forbes, 33 anni fra pochi giorni, e Ash Regan, 49, le due pretendenti rivali.