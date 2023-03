Gb: Harry a Londra a sorpresa, per udienza di causa contro Mail

(ANSA) - LONDRA, 27 MAR - Il principe Harry, secondogenito ribelle di re Carlo III emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla Royal Family, è oggi a sorpresa a Londra per partecipare a un'udienza del processo frutto di una nuova azione legale da lui intrapresa - stavolta assieme ad altre figure pubbliche e celebrità - contro le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici. Il processo in questione riguarda l'Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell'isola per presunte "gravi" intercettazioni illegali nell'ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da da una mezza dozzina di vip, fra i quali - oltre ad Harry - la rock star Elton John.

Per il duca di Sussex si tratta del primo viaggio nel Regno Unito dopo l'uscita nei mesi scorsi di 'Spare': esplosiva autobiografia bestseller non priva di rivelazioni imbarazzanti su altri membri di casa Windsor, a cominciare dal fratello maggiore ed erede al trono William, ma anche della moglie di questi, Kate, della regina consorte Camilla e dello stesso Carlo. L'occasione potrebbe comunque favorire un qualche incontro con i familiari, a poco più di un mese dalla formale incoronazione solenne di suo padre - salito al trono l'8 settembre 2022 alla morte della 96enne Elisabetta II - e di Camilla, in calendario il 6 maggio nell'abbazia di Westminster: evento al quale i Sussex risultano essere stati invitati, riservandosi per ora una risposta. (ANSA).