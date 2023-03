Gentiloni, 'proposte su patto stabilità in tempi rapidi'

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - "L'Europa può sostenere la sfida della crescita grazie a un quadro di regole e di finanza pubblica più ragionevole. Dieci giorni fa il consiglio Ecofin ha trovato una prima intesa sulla riforma dcel patto di stabilità.

Tra questi percorsi di riduzione più graduale del debito, specifici per i Paesi legati all'impegno a realizzare riforme e investimenti nelle nostre priorità comuni, contiamo di presentare le nostre proposte di modifica legislativa del patto in tempi molto rapidi". Così il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni in un videomessaggio alla conferenza nazionale delle Camere di commercio a Firenze.

