Ucraina: Medvedev, 'potremmo arrivare fino a Kiev e Leopoli'

In Ucraina le forze russe potrebbero spingersi fino a Kiev e anche Leopoli, se Mosca lo ritenesse necessario. La nuova minaccia arriva dall'ex presidente Dmitry Medvedev in un'intervista ai media russi. "Qui - ha detto Medvedev, citato dall'agenzia Ria Novosti - niente può essere escluso. Se hai bisogno di andare a Kiev, o a Leopoli, allora hai bisogno di andare a Kiev o Leopoli per eliminare questa infezione".

Sul terreno continuano intanto gli attacchi di Mosca. Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in un raid sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina, secondo i servizi statali di emergenza ucraini. Il missile russo ha colpito un edificio di un piano che ospitava un cosiddetto "centro di invincibilità", come vengono chiamati i centri di accoglienza umanitaria per i civili. Kostiantynivka si trova a una ventina di chilometri a ovest di Bakhmut, epicentro dei combattimenti contro le forze russe, hanno aggiunto i soccorritori su Telegram.