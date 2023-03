Zelensky nel Kherson, 'ricostruiremo tutto, la gente torna'

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Ripristineremo tutto, ricostruiremo tutto": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sta visitando oggi la regione di Kherson, nel sud del Paese, parzialmente occupata dai russi.

"Viaggio di lavoro oggi nella regione di Kherson. Il villaggio di Posad-Pokrovske, dove molte case e infrastrutture sociali sono state danneggiate a causa dell'aggressione su vasta scala della Russia - afferma Zelensky -. Attualmente qui è in corso il ripristino dell'elettricità e dell'approvvigionamento idrico, la clinica medica è in fase di ricostruzione e le persone stanno tornando".

Il leader ucraino afferma poi di aver "parlato con i residenti locali dei problemi e delle esigenze attuali" e assicura che tutto verrà ricostruito: "Proprio come in ogni città e villaggio che ha sofferto a causa degli invasori".

(ANSA).