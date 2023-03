Londra, non cambiano i piani per visita di re Carlo in Francia

(ANSA) - LONDRA, 23 MAR - La prima visita all'estero di re Carlo con la regina consorte Camilla, attesi in Francia dal 26 al 29 marzo, si terrà come previsto. Lo ha affermato il portavoce del premier britannico Rishi Sunak, che esclude per il momento la necessità di cambiare i programmi dei reali nonostante le dure proteste di piazza in corso in Francia contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron.

"Non sono a conoscenza di alcun piano per cambiare i programmi", ha affermato il portavoce rispondendo alle domande dei giornalisti nel corso di un briefing coi media. Nei giorni scorsi su alcuni media si era parlato di un possibile ripensamento sul programma per ragioni di sicurezza. Una deputata francese ecologista, Sandrine Rousseau, si era spinta fino a chiedere l'annullamento della visita. Ma così non è stato.

Intanto si avvia a conclusione la visita a Varsavia dell'erede al trono, il principe William, con omaggi all'alleanza polacco-britannica e una corona di fiori posta dal reale al monumento del milite ignoto e anche un richiamo alla memoria della nonna: la regina Elisabetta II, morta 96enne dopo 70 anni di Regno l'8 settembre scorso. (ANSA).