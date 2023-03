La casa francese di Edoardo VIII e Wallis Simpson sarà un museo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - La dimora francese dove visse l'ex re inglese Edoardo VIII con la moglie americana Wallis Simpson aprirà per la prima volta al pubblico. La fatiscente Villa Windsor nei boschi del Bois de Boulogne nella parte occidentale di Parigi sarà trasformata in un museo il prossimo anno in concomitanza con le Olimpiadi di Parigi, a seguito di una ristrutturazione multimilionaria. Lo riporta la Cnn, precisando che, a pochi giorni dalla prima visita di Stato di re Carlo III e della regina consorte in Francia, il consiglio comunale di Parigi ha ceduto la villa a una fondazione di beneficenza impegnata a preservare e promuovere il patrimonio francese.

Immerso in giardini che si estendono per 1,5 ettari, il palazzo di 14 stanze era il luogo in cui l'ex re, che scandalizzò la società britannica dopo aver abdicato nel 1936, visse la sua vita successiva con sua moglie. (ANSA).