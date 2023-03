Consiglio Europeo al via a Bruxelles

- Al via a Bruxelles il vertice dei 27 di oggi e domani. Il Consiglio europeo sarà dedicato a vari temi, dall'Ucraina alla situazione economica, mentre non sarà affrontato quello dei migranti. Ospite anche il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres:"Questa visita mostra l'eccellente cooperazione tra l'Onu e l'Ue: ci troviamo in un momento cruciale, in molti paesi c'è una tempesta perfetta e stiamo tornando indietro perché vediamo più povertà, più fame meno istruzione e il nostro sistema internazionale finanziario non è adatto a sostenere la sfida". "Contiamo sull'Ue per guidare l'avanzamento dell'agenda 2030", ha notato.

"Oggi con il segretario dell'Onu parleremo del tribunale sul crimine di aggressione. Il mandato di arresto della Corte Penale Internazionale è un buon segno, mostra che nessun leader è immune ai crimini, ma la Cpi si occupa dei crimini di guerra e contro l'umanità, non dei crimini di aggressione e su questo abbiamo bisogno dell'Onu". Lo ha detto la premier estone Kaja Kallas arrivando al Consiglio Europeo.

Presente anche la premier Giorgia Meloni che aal suo arrivo al Consiglio ha dichiarato: ""Sui migranti "mi aspetto passi in avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di precedere spedita".

Sul Patto di Stabilità "ci sono visioni sempre abbastanza differenti ma io penso che l'Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato. Oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non siano tenuti in considerazione nella governance" ha detto Giorgia Meloni. "Per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, serve una governance più attenta alla crescita", ha aggiunto. (ANSA).