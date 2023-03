Nave si inclina sul fianco nel porto di Edimburgo, 25 feriti 

Una nave si è inclinata su un fianco a causa del forte vento in un bacino di carenaggio nel porto di Edimburgo, in Scozia, causando il ferimento di 25 persone, di cui 15 che sono state ricoverate in ospedale. Ne dà notizia la Bbc secondo cui si tratta della nave da ricerca Petrel, acquistata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen. L'imbarcazione si trovava all'Imperial Dock di Leith quando a causa delle forti raffiche di vento si è adagiata sul fianco. Le immagini pubblicate sui social media mostrano la nave da 3.000 tonnellate inclinata di 45 gradi. Lo Scottish Ambulance Service ha coordinato l'operazione di soccorso con diverse unità ed è stato detto ai residenti di evitare il pronto soccorso della Royal Infirmary di Edimburgo, dove vengono portati i feriti, a meno che non si tratti di un'emergenza.