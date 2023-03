Kiev, 'Bakhmut è in piedi,forze di difesa tengono la città

(ANSA) - KIEV, 22 MAR - "Bakhmut è in piedi, le forze di difesa tengono la città". Lo ha sottolineato il chief of staff della presidenza ucraina, Andriy Yermak, in un tweet in al quale allega fotografie della visita oggi con Zelensky ai soldati impegnati al fronte. "Insieme al Presidente Zelensky e la squadra oggi in direzione Bakhmut. È un grande onore per me essere qui, accanto ai nostri eroi, guerrieri ucraini", scrive Yermak, "Il presidente ha premiato i militari, abbiamo discusso della situazione attuale. Bakhmut è in piedi. Le forze di difesa tengono la città". (ANSA).