Turchia, non siamo rivali dell'Egitto in Libia

(ANSA) - ISTANBUL, 20 MAR - "Siamo d'accordo sul fatto che non siamo rivali in Libia e che dovremmo lavorare insieme per la stabilità della Libia". Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, come riporta Anadolu, citando un incontro avuto al Cairo con l'omologo egiziano Sameh Shoukry.

"Su questo punto intensificheremo le nostre consultazioni", ha aggiunto Cavusoglu dopo l'incontro che si inserisce nel processo di ripresa delle relazioni tra i due Paesi a circa 11 anni dalla rottura dei rapporti in seguito all'arrivo al potere in Egitto di Abdel Fattah al-Sisi dopo la destituzione dell'ex presidente Mohammed Morsi. La diversa posizione sulla guerra in Libia è stato uno dei motivi che aveva portato i due Paesi alla rottura dei rapporti. Negli ultimi anni, la Turchia ha manifestato l'intenzione di volere riprendere le relazioni con l'Egitto e recentemente è stato avviato un processo per la ripresa delle relazioni. (ANSA).