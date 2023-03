Nord Irlanda: unionisti si oppongono a intesa Sunak-Ue

Gli unionisti del Dup hanno annunciato che voteranno contro una parte fondamentale del Windsor Framework, l'accordo di revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord raggiunto di recente dal governo britannico di Rishi Sunak con l'Ue. E' quanto si legge in comunicato del partito.

Il voto previsto per mercoledì alla Camera dei Comuni riguarda un aspetto della nuova intesa post-Brexit tra Regno Unito e Ue: lo strumento legale destinato a sancire il diritto di veto che Londra e Belfast si sono assicurati su eventuali modifiche legislative di Bruxelles al mercato unico europeo che dovessero avere ripercussioni sull'Irlanda del Nord. Secondo il Dup nonostante i "sostanziali progressi" fatti con la modifica del Protocollo, chiesta con forza dal partito di Sir Jeffrey Donaldson prima di formare a Belfast un governo locale di unità nazionale coi repubblicani dello Sinn Fein come previsto dagli accordi di pace del Venerdì Santo, il Windsor Framework "non affronta la questione fondamentale, ovvero l'imposizione del diritto Ue" sull'Irlanda del Nord. Si tratta di un punto importante per gli unionisti ma destinato a restare simbolico, trattandosi dell'unico voto concesso al Parlamento di Westminster sull'intesa destinata ad essere approvata da una netta maggioranza dei Tory al governo e dalle opposizioni. Al massimo al Dup si può unire una frangia di brexiteer conservatori radicali ma senza modificare il sì scontato.