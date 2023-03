Kiev, Xi usi sua influenza su Putin per fermare la guerra

(ANSA) - KIEV, 20 MAR - L'Ucraina chiede a Xi di "usare la sua influenza" sul presidente russo Vladimir Putin per fermare la guerra.

"L'Ucraina sta seguendo da vicino la visita del Presidente cinese in Russia. Ci aspettiamo che Pechino usi la sua influenza su Mosca per farle porre fine alla guerra aggressiva contro l'Ucraina", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko in un commento inviato all'AFP.

(ANSA).