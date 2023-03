Fonti, da Ue sostegno alla candidatura di Roma a Expo 2030

(ANSA) - BRUXELLES, 20 MAR - "Mobiliteremo tutte le delegazioni" dell'Ue nel mondo "per appoggiare la candidatura di Roma per Expo e speriamo che tutti sosterranno la candidatura italiana". Lo ha assicurato, secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell in merito alla candidatura della Capitale a Expo 2030. Il punto, su richiesta italiana, è stato inserito all'Odg del Consiglio Affari Esteri. (ANSA).