A Mosca spunta la matrioska di Xi sulle bancarelle di souvenir

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Per la visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia, tra i souvenir in vendita nel centro nella capitale russa è comparsa oggi la tradizionale matrioska, con le repliche messe una dentro l'altra in ordine di grandezza, con l'immagine del presidente cinese in visita a Mosca. Lo scrive la Bbc pubblicando la foto di un negozio con le matrioske di Putin, Lenin, l'astronauta Gagarin. E Xi in primo piano. (ANSA).