Stoccolma vuole imporre 'corso sulla Svezia' per i migranti

(ANSA) - STOCCOLMA, 19 MAR - Il governo di Stoccolma vuole introdurre un nuovo corso obbligatorio per far comprendere la società svedese ai migranti. La proposta prevede che il "corso sulla Svezia" dia le conoscenze necessarie per aiutare i nuovi arrivati a capire meglio il Paese, una parte fondamentale del processo d'integrazione, secondo il ministro svedese per le politiche sul lavoro, Johan Pehrson.

"Crediamo sia essenziale per dare le persone una possibilità in Svezia, e per questo devono capire come funziona la Svezia", ha detto il ministro intervistato da Sveriges Radio, la radio pubblica svedese. Pehrson, del partito Liberale, ha detto di avere il supporto degli altri partiti della maggioranza: "E' molto importante che sia obbligatorio. Lancia un segnale: benvenuto in Svezia, ecco le regole e via!" ha aggiunto il ministro sottolineando inoltre l'importanza di un test a fine corso. "E' importante che si impegnino a capire come funziona la società, se non si conoscono le regole è difficile vivere assieme" ha concluso. (ANSA).