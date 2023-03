Serbia-Kosovo: Michel, 'bene intesa, avanti con l'attuazione'

(ANSA) - BRUXELLES, 19 MAR - "Congratulazioni per l'accordo raggiunto ieri sera a Ohrid nel dialogo facilitato dall'Ue.

L'accordo sulla via della normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia e il suo allegato sono importanti per la pace, la stabilità e la prosperità per l'intera regione dei Balcani Occidentali. L'implementazione è ora fondamentale". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, salutando l'intesa raggiunta ieri in tarda serata a Ohrid, in Macedonia del Nord, tra il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier del Kosovo, Albin Kurti, con la mediazione dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell. (ANSA).