Stoltenberg, negoziati Serbia-Kosovo sono chiave per stabilità

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAR - "I colloqui facilitati dall'Ue a Ohrid sono importanti e mi aspetto che il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il premier del Kosovo, Albin Kurti, si impegnino in modo costruttivo e facciano progressi. Questa è la chiave per una stabilità duratura e per il futuro europeo ed euro-atlantico della regione. La missione Nato in Kosovo (Kfor) continua a lavorare per un Kosovo stabile e pacifico". Lo scrive in un tweet il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all'avvio del nuovo round di negoziati nel quadro del dialogo Belgrado-Pristina, in corso oggi a Ohrid, in Macedonia del Nord.

