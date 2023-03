Serbia-Kosovo: negoziati lunghi, doppio trilaterale a Ohrid

(ANSA) - BRUXELLES, 18 MAR - Dopo una pausa di oltre un'ora sono ripresi i colloqui a Ohrid, in Macedonia del Nord, tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier del Kosovo, Albin Kurti, mediati dall'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, e il rappresentante speciale Ue per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak.

Si tratta del secondo trilaterale della giornata, iniziata con incontri separati dei due leader con i mediatori europei e con l'inviato Usa per i Balcani Occidentali, Gabriel Escobar, presente in qualità di osservatore. Sul tavolo delle trattative, vi è la proposta di accordo 'consolidata' per normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia. Una prima intesa è stata raggiunta a fine febbraio sulla base di una proposta avanzata dall'Ue. Nell'incontro convocato da Borrell si discute dell'allegato di attuazione che è parte integrante dell'accordo.

