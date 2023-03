Putin visita centro per bambini a Sebastopoli in Crimea

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il presidente russo, Vladimir Putin ha visitato il centro per bambini 'Korsun' a Sebastopoli, in Crimea. Vestito in maniera informale con un cardigan blu e pantaloni scuri, ha visitato anche una scuola d'arte accompagnato dal governatore Mikhail Razvojaev, come mostra un video rilanciato da Ria Novosti.

Il presidente russo è accompagnato anche dal capo del Consiglio culturale del patriarca, il metropolita Tikhon di Pskov e Porkhov, responsabile del centro per bambini Korsun e del centro artistico per bambini Art School. Come riporta la Tass. Il centro di Korsun ospiterà i bambini che arriveranno in Crimea per le vacanze e per visitare la penisola. (ANSA).