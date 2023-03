Kiev, manovre nei corridoi del Cremlino per sostituire Putin

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'atmosfera a Mosca si è fatta più cupa dopo la decisione della Corte penale internazionale (Cpi) di emettere un mandato d'arresto per il presidente Vladimir Putin e al Cremlino stanno già cercando un suo successore: tuttavia non è più Putin che lo cerca. Lo ha detto in tv il rappresentante dell'intelligence militare ucraina, Andrey Yusov, come riportano i media nazionali.

Yusov ha sottolineato che la cerchia di Putin si sta restringendo, sta diventando sempre più tossica sia per il mondo esterno sia per l'interno del Paese.

"Nelle torri del Cremlino, in particolare, cresce l'insoddisfazione per quanto sta accadendo - ha aggiunto -. C'è una crescente consapevolezza delle prospettive, ovvero della catastrofe geopolitica del regime di Putin. E sì, si parla già di trovare un successore a Putin e non è più Putin a cercare un successore". (ANSA).