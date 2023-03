Cairo, fra Egitto e Turchia aperti 'canali di dialogo'

(ANSA) - IL CAIRO, 18 MAR - Nel ricordare che "un rapporto fraterno e solido lega i popoli dei due Paesi", Egitto e Turchia, il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha espresso la soddisfazione di poter "avviare i canali di dialogo per il ripristino della normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi e per iniziare una nuova fase che abbia un effetto positivo" su entrambe le nazioni.

Nella conferenza stampa congiunta con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu, il capo della diplomazia del Cairo ha rivelato che "sono state discusse tutte le questioni relative alle relazioni bilaterali, alle situazioni regionali e alle sfide che dobbiamo affrontare". "C'è una visione comune su diverse questioni", ha detto ancora auspicando di poter "aprire canali di comunicazione tra gli apparati governativi".

"L'Egitto svolge un ruolo importante in molte questioni, compresa quella palestinese", ha ricordato Cavusoglu rivelando che oggi con Shoukry "abbiamo parlato di alcune questioni che riguardano Siria, Iraq e Iran".

"La mia visita mira a migliorare le relazioni tra i due Paesi", ha confermato il ministro turco, dando ragione al collega quando le definisce "storiche".

"Gli investimenti tra i due Paesi sono molto forti", ha detto Cavusoglu. E, rivolto a Shoukry ha dichiarato: "Incoraggiamo tutte le nostre aziende ad aumentare e raddoppiare gli investimenti nel vostro Paese". (ANSA).