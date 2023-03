A Parigi salgono a 10.000 le tonnellate di rifiuti in strada

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - Salgono a 10.000 le tonnellate di rifiuti abbandonati in strada a Parigi, nel dodicesimo giorno di sciopero consecutivo dei netturbini contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo gli ultimi dati diffusi dal comune parigino guidato dalla sindaca, Anne Hidalgo. Ieri, le tonnellate di immondizia non raccolte nella capitale erano 9.600. Intanto, continuano le proteste anche in altre città di Francia. Come a Bordraux, dove decine di manifestanti con le bandiere sindacali hanno temporaneamente occupato i binari della stazione ferroviaria Saint-Jean. (ANSA).