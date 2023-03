Tajani, Mes così non serve, riformarlo per la crescita

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Io sono sempre stato favorevole al Mes, da uomo di Forza Italia, ma anche come Forza Italia abbiamo molte perplessità sul regolamento del Mes, perché rischia di essere uno strumento controllato da nessuno, il suo capo non riferisce a nessuno". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al Forum ANSA-Pe.

"Non mi pare che ne abbiamo bisogno in questo momento", ha aggiunto, e quindi "si può riflettere se si può trasformare" in uno strumento di crescita, "una sorta di Recovery Fund". (ANSA).