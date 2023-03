Nucleare, in Francia 320 saldature a rischio nei reattori

(ANSA) - PARIGI, 16 MAR - Edf, società energetica francese, ha individuato 320 saldature ritenute a rischio di cedimento nelle sue centrali nucleari, e intende avviare verifiche che entro la fine dell'anno dovrebbero raggiungere il 90% degli impianti. Una comunicazione in questo senso è stata inviata all'Authority nazionale per la Sicurezza Nucleare (Asn) dopo la recente scoperta di una grave crepa nel reattore Penly 1, nel dipartimento della Seine-Maritime (Normandia).

"L'Asn prende atto di questo nuovo sviluppo della strategia e ritiene che sia responsabilità di Edf metterlo in atto", ha affermato l'Authority per la sorveglianza nucleare in una nota.

