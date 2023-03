Grecia, sciopero generale e manifestazioni per tragedia Tebi

(ANSA) - ATENE, 16 MAR - Uno sciopero generale dei lavoratori del settore pubblico e privato è in corso in tutta la Grecia, mentre ad Atene e nelle principali città del Paese sono previste manifestazioni degli studenti per chiedere verità e giustizia dopo l'incidente ferroviario di Tebi, avvenuto il 28 febbraio scorso, dove hanno perso la vita 57 persone. Il precedente sciopero, avvenuto l'8 marzo, ha radunato nel Paese circa 65mila persone e la mobilitazione di oggi si preannuncia altrettanto imponente. I collegamenti marittimi verso le isole sono interrotti, mentre si prevedono disagi nel traffico aereo.

"Chiediamo che vengano portati alla luce i veri colpevoli del crimine di Tebi e che venga fermata la politica di privatizzazione dei servizi pubblici; chiediamo inoltre che la tutela del lavoro e della vita non venga più trattata come un elemento di spesa" nel bilancio, si legge nel comunicato di Adedy, la Confederazione dei sindacati dei dipendenti pubblici greci. (ANSA).