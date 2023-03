Wagner, conquistata un'altra località vicino a Bakhmut

Le forze russe hanno conquistato un'altra località nei pressi di Bakhmut, quella di Zaliznyanskoy. Lo afferma Yevgeny Prigozhin, capo della milizia privata Wagner, citato dall'agenzia Ria Novosti.

Intanto i media russi annunciano che Mosca si sta organizzando per una nuova ondata di arruolamenti. A partire dal primo aprile inizierà un nuovo reclutamento di militari a contratto. Il ministero della Difesa, secondo il sito di Radio Svoboda, ha inviato ordini alle regioni indicando il numero di persone che dovranno firmare: i media regionali russi hanno scritto che un totale di 400.000 militari a contratto dovranno aggiungersi all'esercito, secondo i piani del ministero della Difesa della Federazione. In questo modo, a giudizio del quotidiano Vyrstka, gli uffici di registrazione e arruolamento stanno cercando di compensare le perdite dell'esercito russo. Ma La notizia è stata immediatamente smentita dal Cremlino: in Russia "non è in discussione" un'eventuale nuova ondata di arruolamenti, ha detto il portavoce Dmitry Peskov.

Continuano i combattimenti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv, in seguito ad un attacco missilistico russo, secondo il capo dell'Ufficio del presidente dell'Ucraina, Andriy Yermak, un edificio scolastico è stato danneggiato, non ci sono state vittime. "I russi hanno lanciato un attacco missilistico su Kharkiv . Ha colpito il terreno vicino alla scuola, l'edificio è stato parzialmente danneggiato, le finestre sono state rotte. Non ci sono state vittime", ha scritto Yermak su Telegram.