Parigi, incidenti al corteo contro la riforma delle pensioni

(ANSA) - PARIGI, 15 MAR - Tensione e momenti di paura nel corteo di protesta a Parigi per l'ottava giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni, che sta procedendo velocemente in queste ore in Parlamento. Dopo aver percorso Monparnasse, all'arrivo davanti a Port Royal, da elementi "black bloc" è partito un nutrito lancio di oggetti contro la polizia, che ha risposto con cariche. Paura da parte della stragrande maggioranza, pacifica, dei manifestanti.

(ANSA).