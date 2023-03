Mosca, 'cercheremo di recuperare il drone americano'

(ANSA) - MOSCA, 15 MAR - La Russia cercherà di recuperare i resti del drone americano precipitato ieri nel Mar Nero. Lo ha detto il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale Nikolai Patrushev. "Non so se ne saremo capaci, ma dobbiamo provarci", ha detto Patrushev, citato dall'agenzia Ria Novosti.

"Il messaggio ai russi è stato 'non fatelo di nuovo": lo ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby alla tv Abc, commentando gli sviluppi dell'incidente tra il jet russo e il drone spia Usa sul Mar Nero. (ANSA).