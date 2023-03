Migranti: Tajani, periodo complesso, Wagner è un elemento

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "C'è una situazione internazionale complicata e ci sono coincidenze che creano una pressione migratoria, si pensi al terremoto in Turchia e Siria con l'allentamento dei controlli sull'immigrazione da parte di Ankara, una situazione nel Corno d'Africa difficile, c'è, ripeto, la presenza di Wagner che non è l'unico elemento ma uno dei tanti elementi. Tutta la situazione è complicata". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani torna, in un'intervista a Start su Sky tg24, sull'affermazione di alcuni esponenti di governo sul fatto che i miliziani della brigata Wagner siano dietro il boom di migranti dall'Africa. (ANSA).