Mosca,con Aukus anglosassoni verso anni di scontri in Asia

(ANSA) - MOSCA, 14 MAR - Mosca accusa gli "anglosassoni" di preparare "anni di scontri" in Asia lanciando la loro alleanza di sottomarini nucleari Aukus. "Il mondo anglosassone sta costruendo strutture a blocchi come l'Aukus, facendo avanzare l'infrastruttura della Nato in Asia e scommettendo seriamente su anni di scontri", ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un discorso a Mosca in cui ha commentato l'ampio programma sulla sicurezza annunciato ieri da Usa, Gb e Australia. (ANSA).