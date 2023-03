Nazionalista Girkin,russi hanno fallito campagna invernale

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - I russi hanno fallito la campagna invernale in Ucraina. I successi rimangono a livello tattico. Lo ha detto l'ex ministro della Difesa dell'autoproclamata Repubblica del Donetsk (Dpr) Igor Girkin, soprannominato 'Strelkov-il fuciliere o sparatutto', commentando la situazione al fronte, citato dai media ucraini. A Bakhmut, l'avanzamento delle unità Wagner è insignificante, "durante la campagna invernale, le forze armate russe non sono state in grado di ottenere alcun successo al di là della tattica", ha osservato Girkin. E si è detto sicuro che la "controffensiva" delle forze ucraine a Bakhmut non avverrà. (ANSA).