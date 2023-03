Media, Xi parlerà con Zelensky dopo incontro con Putin

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Il leader cinese Xi Jinping ha in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, probabilmente dopo la sua visita a Mosca la prossima settimana dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, secondo fonti vicine al dossier. Lo scrive il Wall Street Journal.

