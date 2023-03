In Italia la tragedia ucraina sulle note della pianista Yurchak

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Musica, malinconia, tristezza e gioia. E' in Italia per una serie di concerti di solidarietà per l'Ucraina, la compositrice e pianista Yulia Yurchak di Odessa, 34 anni, per presentare al grande pubblico "l'anima e il cuore degli ucraini" attraverso il linguaggio universale della musica.

Ad organizzare il tour la rappresentanza in Italia della Commissione europea, l'Ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia e l'ambasciata d'Ucraina a Roma, in collaborazione con l'Associazione culturale Pasquale Anfossi. Si tratta di un viaggio nella cultura musicale di questo Paese, spaziando dagli artisti dal '700 a quelli contemporanei, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere in Italia la causa ucraina e sostenere i suoi artisti e la sua popolazione, nell'attuale contesto storico.

"Sono felice di rappresentare la cultura del mio paese attraverso la musica", ha spiegato l'artista ucraina nel corso di una conferenza stampa a Roma. "Proverò a mostrare con la musica, il cuore e l'anima del mio paese, la nostra storia e le differenze rispetto alla Russia", ma anche "per mostrare il nostro coraggio e la nostra speranza". I concerti a Genova, Roma, Milano e Torino, sono gratuiti e, a detta dell'ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, hanno la "duplice finalità di far conoscere al pubblico italiano le opere contemporanee e classiche ucraine, ma anche per sostenere i nostri artisti ed il nostro popolo in questo drammatico periodo della nostra storia". L'Ucraina, ha aggiunto il diplomatico, "sta lottando per la sua indipendenza e libertà, per la sua storia e cultura secolare per tutti gli europei e per tutti i popoli del mondo libero".

Antonio Parenti, rappresentante della Commissione Europea in Italia, ha spiegato che la scelta di tenere dei concerti è stata fatta "per poter rimarcare come la guerra, una tragedia immane, stia impattando anche sulla cultura ucraina". (ANSA).