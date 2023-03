Fonti, Consiglio Ue chiede parere legale su nota Usa-Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 13 MAR - Il Consiglio Ue ha chiesto "un parere" agli uffici legali per controllare che la Commissione Europea, pubblicando la nota congiunta tra Ursula von der Leyen e il presidente Usa Joe Biden, non abbia "travalicato" il suo mandato. Lo fa sapere un alto funzionario europeo. La parte della nota che ha suscitato l'allarme del Consiglio è quella sull'indirizzo "geostrategico" per quanto riguarda export ed investimenti. Su questo il convitato di pietra è la Cina. La posizione espressa da von der leyen è giudicata "differente" da quanto stabilito dal Consiglio Europeo lo scorso ottobre e questo ha innescato la richiesta di parere legale. (ANSA).