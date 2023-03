Cremlino: Putin potrebbe andare al vertice del G20 a New Delhi

Il presidente russo Vladimir Putin "non esclude" di partecipare al vertice del G20 a New Delhi in settembre, "ma la decisione non è stata ancora presa". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla Quanto alla possibilità di un viaggio di Papa Francesco a Mosca, Peskov ha detto che si deve "aspettare una dichiarazione del Vaticano". Sabato il pontefice aveva ribadito di essere pronto ad "andare a Kiev, ma a "condizione di andare a Mosca". "Vado in entrambi i posti o in nessuno dei due", aveva detto Francesco.

Peskov ha aggiunto che ci sono "contatti regolari" con il Vaticano tramite i diplomatici: "Non ho altre informazioni in merito". A chi gli ha chiesto se se il Papa potrebbe decidere di fare uno scalo nella regione di Vladivostok, nell'Estremo oriente russo, in occasione di un viaggio in Mongolia che potrebbe avvenire quest'anno, Peskov ha detto che "prima bisogna usare i canali diplomatici, aspettiamo dichiarazioni ufficiali dal Vaticano su questo argomento".

Intanto, in un messaggio inviato a Bergoglio in occasione dei suoi dieci anni di pontificato, il Patriarca Kirill, capo della Chiesa ortodossa russa, ha scritto che "in questi tempi difficili, un dialogo tra leader religiosi può dare buoni frutti e contribuire ad unificare gli sforzi della gente di buona volontà per guarire le ferite della creazione di Dio". Kirill ha reso omaggio al contributo dato da Francesco alla predicazione del Vangelo e alla sua attenzione per i rapporti interreligiosi, ha riferito l'agenzia russa Tass.

LE MOSSE DI PECHINO

Il leader cinese Xi Jinping ha in programma di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina, probabilmente dopo la sua visita a Mosca la prossima settimana dove incontrerà il presidente russo Vladimir Putin, secondo fonti vicine al dossier. Lo scrive il Wall Street Journal.