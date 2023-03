Tajani, mai parlato di mandare truppe da Occidente a Kiev

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Non abbiamo mai parlato di mandare tuppe a Kiev. L'altro giorno c'è stato il G7 con Blinken e non si è mai parlato dell'invio di truppe": così ha risposto il ministro degli Esteri Tajani ad una domanda di Maria Latella alla trasmissione Il Caffè della domenica su Radio24 sulla recente dichiarazione di Orban secondo cui l'Occidente avrebbe valutato l'invio di proprie truppe in Ucraina.

Il ministro ha poi ricordato che "l'Italia vuole essere protagonista della ricostruzione dell'Ucraina, Paese che è candidato a fare parte dell'Unione europea. Il 26 di aprile come ministero degli Esteri organizzeremo a Roma un grande evento proprio per parlare della partecipazione italiana alla ricostruzione del Paese". Il ruolo possibile dell'Italia?: "Puntiamo a settori di alta tecnologia come quello della realizzazione delle infrastrutture, dell'high tech nei quali possiamo dare un contributo importante all'Ucraina", ha risposto Tajani. (ANSA).