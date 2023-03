Belgio: il premier De Croo pronto a ricandidarsi nel 2024

(ANSA) - BRUXELLES, 12 MAR - Il premier belga Alexander De Croo si è detto pronto a ricandidarsi alla guida del governo federale in vista delle elezioni politiche nella primavera del 2024. Poter essere primo ministro "è un onore" e "sul tavolo c'è molto da fare, per me sarebbe prioritario continuare a farlo", ha detto nel corso di una trasmissione domenicale della tv privata Rtl-Tvi.

Il liberale fiammingo, già tre volte vicepremier dal 2012 al 2020 nei governi di Elio Di Rupo, Charles Michel e Sophie Wilmes e ministro delle Pensioni, della Cooperazione e delle Finanze, il 1° ottobre 2020 aveva assunto la leadership della coalizione di governo nota con il nome di 'Vivaldi' - formata da Socialisti, Verdi, Liberali e Cristiano democratici fiamminghi - dopo più di 600 giorni di vuoto politico, un record assoluto per un Paese non nuovo a impasse politiche di questo calibro.

A sfidarlo l'anno prossimo potrebbe essere il socialista vallone Paul Magnette, l'altro pilastro dell'attuale maggioranza. (ANSA).