Kiev, 'da febbraio 28 mila volontari hanno fatto domanda'

Sarebbero 28.000 i volontari che hanno presentato domanda da febbraio per entrare a far parte della Guardia d'assalto ucraina, con quasi tutte le unità già formate. Lo ha detto il ministro dell'Interno ucraino Ihor Klymenko alla televisione ucraina, secondo Ukrinform.

"Abbiamo già accettato 28.000 domande di combattenti volontari. Naturalmente, non tutti entrano in queste unità, perché il processo di selezione è abbastanza duro", ha affermato Klymenko che ha detto anche che l'addestramento sarebbe durato il tempo necessario per ottenere unità pronte al combattimento.

"Le unità sono state per lo più formate e oggi stiamo reclutando ulteriori combattenti volontari in modo da avere una riserva per il futuro", ha concluso il ministro dell'Interno ucraino.

