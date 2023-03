Strage Amburgo: polizia, otto le persone uccise

(ANSA-AFP) - BERLINO, 10 MAR - Sono otto le vittime della sparatoria avvenuta ieri sera ad Amburgo in Germania in un centro dei testimoni di Geova. Lo ha reso noto la polizia tedesca.

Tra le vittime dell'attacco c'è anche una donna che era incinta al settimo mese. Lo ha dichiarato in conferenza stampa Andy Grote, ministro dell'Interno della città-stato di Amburgo.

Il killer si è ucciso durante l'assalto, hanno inoltre confermato le autorità. (ANSA-AFP).