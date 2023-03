Migranti: Macron e Sunak annunciano nuovo centro detenzione

(ANSA) - PARIGI, 10 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico, Rishi Sunak, hanno annunciato un nuovo centro di detenzione per migranti clandestini nel nord della Francia, nell'ambito delle nuove iniziative per far fronte al fenomeno degli attraversamenti irregolari della Manica.

"Noi - ha detto Sunak nella conferenza stampa congiunta al termine del vertice - annunciamo un nuovo centro di detenzione nel nord della Francia, un nuovo centro di comando che riunirà per la prima volta le nostre squadre e 500 nuovi agenti che pattuglieranno le spiagge francesi".

Fra le altre iniziative del dispositivo, nuovi droni e tecnologie di sorveglianza "per aumentare i livello di intercettazione" ha aggiunto Sunak. (ANSA).