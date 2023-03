Amburgo: donna incinta sopravvissuta, morta bimba in grembo

(ANSA) - BERLINO, 10 MAR - La donna incinta al settimo mese colpita nella strage di Amburgo è tra i feriti ma è viva. La bimba che portava in grembo non ce l'ha invece fatta ed è stata calcolata dalle autorità come una delle sette vittime.

Morti anche quattro uomini e due donne. L'ottavo morto è lo stesso assalitore, Philipp F., che si è ucciso all'arrivo di una squadra speciale mobile della polizia di Amburgo. I feriti sono otto, sei donne e due uomini. Quattro di loro sono in pericolo di vita. (ANSA).