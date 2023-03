Borrell, 'da Mosca grave violazione sicurezza nucleare'

(ANSA) - BRUXELLES, 09 MAR - "Nella notte e durante il nostro meeting più di 80 missili e droni sono stati lanciati in Ucraina. Tra questi c'è stato un nuovo attacco a Zaporizhzhia, che è stata scollegata dalla rete elettrica ucraina e ciò ha aumentato notevolmente il rischio di un incidente nucleare, rischio che èaumentato in queste ultime ore. Si tratta di una grave violazione della sicurezza nucleare. Zaporizhzhia è la maggiore centrale nucleare in Europa e la Russia sta mettendo in pericolo tutto il nostro Continente, compresa la Russia". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell al termine del Consiglio informale Ue dei ministri dello Sviluppo, svoltosi a Stoccolma. (ANSA).