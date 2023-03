Georgia:migliaia a nuova manifestazione davanti Parlamento

(ANSA) - MOSCA, 08 MAR - Migliaia di manifestanti sono tornati a radunarsi oggi pomeriggio sulla piazza antistante il Parlamento a Tbilisi per protestare contro la legge sugli 'agenti stranieri' approvata ieri dall'assemblea in prima lettura. Lo riferisce l'agenzia russa Interfax. Prendendo la parola, Levan Khabeishvili, leader del partito di opposizione georgiano Movimento unito nazionale, ha fatto un appello per tenere manifestazioni quotidiane fino alla revoca della normativa e ha bruciato pubblicamente dei fogli su cui ha detto che era stampato il testo della legge. (ANSA).