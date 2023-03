8 marzo: Mussolini dona un assorbente a Gentiloni, 'Via l'Iva'

'Incursione' dell'eurodeputata di Forza Italia, Alessandra Mussolini, alla conferenza stampa sugli orientamenti di bilancio della Commissione europea per il 2024 con il vice presidente Valdis Dombrovskis e con il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, nella campagna lanciata dalla parlamentare europea per chiedere la riduzione dell'Iva sugli assorbenti. "Buona festa della donna", ha detto Mussolini a Gentiloni alla fine dell'incontro porgendogli un assorbente. "Quello con le ali costa di più", ha segnalato.

Poi, rivolta alle telecamere: "Questo assorbente lo recapitate a Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia, perché si attivi anche lui per portare l'Iva allo 0%", ha detto mostrando un assorbente che riportava a pennarello rosso il nome del destinatario e la scritta "Iva 0%". "Basta tabù su assorbenti e sangue, l'Ue intervenga e riduca la tassazione su questi prodotti necessari per la vita e la salute delle donne", ha aggiunto l'eurodeputata durante una conferenza stampa al Parlamento europeo in occasione della giornata mondiale della donna. "Come delegazione di Forza Italia chiediamo la tassazione sugli assorbenti allo 0%, un congedo mestruale pagato e l'armonizzazione in tutti gli stati membri delle norme riguardanti i diritti alla salute e la parità di genere", ha aggiunto Mussolini affiancata dalla collega di Forza Italia, Lucia Vuolo, davanti a un tavolino su cui erano esposti diversi assorbenti e prodotti di igiene femminile.