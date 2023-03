Ucraina: von der Leyen, all'Aia centro per crimine aggressione

(ANSA) - BRUXELLES, 04 MAR - "La Russia deve pagare per i suoi crimini. Orgogliosi dell'accordo per la creazione del Centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione all'Aia, è un passo importante. Dobbiamo fare tutto il possibile per consegnare i colpevoli alla giustizia". Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. "L'Unione europea sostiene il ruolo della Corte penale internazionale. Riteniamo inoltre che sia necessario istituire un tribunale specifico per perseguire il crimine di aggressione della Russia", ha aggiunto. (ANSA).