Navalny: la figlia, Putin rilasci mio padre e fermi la guerra

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Dasha Navalnaya, la figlia del dissidente russo incarcerato Alexey Navalny, ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra in Ucraina e a rilasciare suo padre e i prigionieri politici nel paese, in un'ampia intervista alla Cnn.

"Non smetteremo di combattere" fino a quando entrambi questi obiettivi non saranno raggiunti, ha detto Navalnaya, precisando che "l'obiettivo principale" del lavoro di suo padre "è che la Russia diventi uno stato libero, con elezioni libere, che abbia libertà di stampa e libertà di parola e che possa avere l'opportunità di entrare a far parte della normale comunità democratica occidentale". (ANSA).