Grecia: nuove manifestazioni dopo incidente ferroviario

LARISSA, 04 MAR - Ad Atene e in diverse città della Grecia sono previste oggi e domani nuove manifestazioni su invito della gioventù comunista, dopo l'incidente ferroviario avvenuto martedì notte presso Larissa, che ha causato, secondo l'ultimo bilancio, 57 morti.

Il capostazione di Larissa, la città più vicina al luogo dell'incidente, deve essere sentito oggi dai giudici per l'accusa di "omicidio colposo", secondo i media. Ma il legale di quest'uomo di 59 anni, potrebbe chiedere più tempo per preparare la sua difesa. Il capostazione ha ammesso nei giorni scorsi di avere commesso un errore, precisando di avere indirizzato il treno sul binario sbagliato e di non essersi reso conto dell'errore fino al momento dell'incidente.

Domani alle 11:00 è prevista anche una grande manifestazione di studenti e ferrovieri, in piazza Syntagma di fronte al Parlamento, teatro degli scontri di ieri sera tra manifestanti e polizia che ha usato gas lacrimogeni e granate assordanti.

